Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

К полузащитнику ЦСКА Георгию Миланову проявляют интерес немецкие клубы.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, игроком интересуются «Вердер» и «Фрайбург». Оба клуба готовы предложить за 25-летнего болгарина порядка 3,5 миллионов евро. ЦСКА хочет получить за него не менее пяти миллионов.

В прошедшем сезоне Георгий Миланов провел 18 матчей за ЦСКА в чемпионате России и забил два мяча при одной голевой передаче.

Таблица трансферов РФПЛ 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.В «Монако» опровергают переход Мбаппе в «ПСЖ»Представители «Монако» опровергли новость о том, что форвард команды Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ». Об этом сообщает испанское издание AS, ссылаясь на французский Le Parisien.Наиль Измайлов: Работаем над серьезным усилением «Спартака»Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов не стал отрицать интерес красно-белых к защитнику Эсекиэлю Гараю, добавив, что клуб и главный тренер Массимо Каррера вместе работают над усилением команды.Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в годХавбек московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может перебраться в чемпионат Китая.«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игрокомНападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Фрайбург
Фрайбургкалендарьстатистика
Вердер
Вердеркалендарьстатистика
Георгий Миланов
Георгий Милановвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы