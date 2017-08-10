«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
К полузащитнику ЦСКА Георгию Миланову проявляют интерес немецкие
клубы.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, игроком интересуются «Вердер»
и «Фрайбург». Оба клуба готовы предложить за 25-летнего болгарина порядка 3,5
миллионов евро. ЦСКА хочет получить за него не менее пяти миллионов.
В прошедшем сезоне Георгий Миланов провел 18 матчей за ЦСКА в чемпионате России и забил два мяча при одной голевой передаче.
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