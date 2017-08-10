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Александр Усик: Не буду смотреть бой Мэйвезер – Макгрегор, у Конора нет шансов

Источник:  iSport.uaКомментарии

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не будет смотреть бой между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«У Конора нет шансов против Флойда. Как может выиграть у Флойда парень из UFC, который вообще никогда не проводил поединков по правилам бокса? Мэйвезер - один из лучших боксеров мира, его не смогли победить даже другие великие боксеры. Я этот бой смотреть не буду», - цитирует Усика iSport.ua.

Боксерский бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегкой и легкой.

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