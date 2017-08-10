Александр Усик: Не буду смотреть бой Мэйвезер – Макгрегор, у Конора нет шансов
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец
Александр Усик заявил, что не будет смотреть бой между Флойдом Мэйвезером
и Конором Макгрегором.
«У Конора нет шансов против Флойда. Как может выиграть у
Флойда парень из UFC, который вообще никогда не проводил поединков по правилам
бокса? Мэйвезер - один из лучших боксеров мира, его не смогли победить даже
другие великие боксеры. Я этот бой смотреть не буду», - цитирует Усика iSport.ua.
Боксерский
бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Макгрегор
еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных
единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор – первый
боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях –
полулегкой и легкой.