Николай Валуев: Мэйвезер победит Макгрегора

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев дал прогноз на поединок между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«Я не буду болеть за Макгрегора. Я просто говорю, что выиграет Мэйвезер», - цитирует Валуева ТАСС.

Боксерский бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегкой и легкой.

