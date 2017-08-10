Николай Валуев: Мэйвезер победит Макгрегора
Экс-чемпион
мира в тяжелом весе Николай Валуев дал прогноз на поединок между Флойдом
Мэйвезером и Конором Макгрегором.
«Я не буду болеть за Макгрегора. Я просто говорю, что выиграет Мэйвезер», - цитирует Валуева ТАСС.
Боксерский
бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Макгрегор
еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных
единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор – первый
боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях –
полулегкой и легкой.
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