И.о. главного тренера «Арарата»: Павлюченко профессионал и всегда находится в боевой готовности

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.

- Роман истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать, - приводит слова Имрекова пресс-служба «Арарата».

Напомним, что после трех туров первенства ПФЛ Зоны «Центр» «Арарат» набрал семь очков и делит первое место в турнирной таблице с «Калугой».