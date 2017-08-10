Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

И.о. главного тренера «Арарата»: Павлюченко профессионал и всегда находится в боевой готовности

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.

- Роман истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать, - приводит слова Имрекова пресс-служба «Арарата».

Напомним, что после трех туров первенства ПФЛ Зоны «Центр» «Арарат» набрал семь очков и делит первое место в турнирной таблице с «Калугой».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
И.о. главного тренера «Арарата»: Потеря Ребко не может оставаться незамеченнойИсполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков рассказал о том, насколько тяжело приходится команде без полузащитника команды Алексея Ребко, получившего травму.Погос Галстян: Тарханов уговаривал остатьсяПогос Галстян: Тарханов уговаривал остатьсяСтарший тренер московского «Арарата» дал первое эксклюзивное интервью «Советскому спорту» .Погос Галстян: С «Уралом» расстались дружноНовый главный тренер московского «Арарата» Погос Галстян рассказал как прошло расставание с екатеринбургским клубом.Погос Галстян назначен старшим тренером московского «Арарата»Тренерский штаб «Арарата» пополнил российский специалист Погос Галстян, сообщает пресс-служба московского клуба.Армянский Роналду родом из «Спартака». Артак Алексанян – душа «Арарата»Армянский Роналду родом из «Спартака». Артак Алексанян – душа «Арарата»«Советский спорт» пообщался с самым ярким футболистом московского «Арарата»
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Роман Павлюченко
Роман Павлюченковсе новости