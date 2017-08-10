И.о. главного тренера «Арарата»: Павлюченко профессионал и всегда находится в боевой готовности
Исполняющий обязанности главного тренера московского
«Арарата» Аркадий Имреков рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.
- Роман истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать, - приводит слова Имрекова пресс-служба «Арарата».
Напомним, что после трех туров первенства ПФЛ Зоны «Центр» «Арарат» набрал семь очков и делит первое место в турнирной таблице с «Калугой».
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