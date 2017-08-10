И.о. главного тренера «Арарата»: Потеря Ребко не может оставаться незамеченной

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков рассказал о том, насколько тяжело приходится команде без полузащитника команды Алексея Ребко, получившего травму.

- Безусловно, в первых играх сезона Алексей был одним из футболистов, определяющих игру команды. Потеря такого мастера не может оставаться незамеченной. С другой стороны мы увидели, что у нас сильный коллектив, где всегда найдутся игроки, способные заменить друг друга, - приводит слова Имрекова пресс-служба «Арарата».

Напомним, что после трех туров первенства ПФЛ Зоны «Центр» «Арарат» набрал семь очков и делит первое место в турнирной таблице с «Калугой».