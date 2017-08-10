Кими Райкконен: Я не намерен быть просто частью чемпионата
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот
команды «Феррари» Кими Райкконен заявил, что недоволен своими результатами в
текущем сезоне.
«Если говорить об управлении машиной, у меня есть скорость. Я не волнуюсь по этому поводу. А чтобы получить результат, нужно наилучшим образом настроить автомобиль, что я тоже умею делать. В то же время, я недоволен результатами, так как хочу побеждать в гонках и постоянно быть на вершине.
Это единственная причина, по
которой я нахожусь здесь, в Формуле-1. Я не намерен быть просто частью чемпионата»,
- цитирует Райкконена Autosport.
В нынешнем сезоне Кими
Райкконен занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 116 очков.
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