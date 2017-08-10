Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кими Райкконен: Я не намерен быть просто частью чемпионата

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен заявил, что недоволен своими результатами в текущем сезоне.

«Если говорить об управлении машиной, у меня есть скорость. Я не волнуюсь по этому поводу. А чтобы получить результат, нужно наилучшим образом настроить автомобиль, что я тоже умею делать. В то же время, я недоволен результатами, так как хочу побеждать в гонках и постоянно быть на вершине.

Это единственная причина, по которой я нахожусь здесь, в Формуле-1. Я не намерен быть просто частью чемпионата», - цитирует Райкконена Autosport.

В нынешнем сезоне Кими Райкконен занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 116 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Макс Ферстаппен: Мы ожидали от себя большегоПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не вполне доволен нынешним сезоном.Франц Тост: Квяту иногда не хватает терпения на старте, и он слишком рискуетРуководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о выступлении пилота команды Даниила Квята.Никита Мазепин: С каждым выездом я чувствовал себя комфортнее за рулем болида Ф1Российский гонщик, тест-пилот «Форс-Индии» Никита Мазепин поделился впечатлениями от второго дня тестов в Венгрии.Виталий Петров: Если бы Хэмилтон оказался в более выгодной позиции в гонке после старта, итог гонки мог быть другимБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров подвел итоги Гран-при Венгрии.Виталий Петров: Хочется, чтобы команды и гонщики смелее делились своими эмоциямиБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что гонщика нужно более смело делиться своим мнением.
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости