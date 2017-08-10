Вараздат Ароян: Мне еще нужно время, чтобы адаптироваться к чемпионату России

Новичок «Урала» защитник сборной Армении Вараздат Ароян рассказал о своем дебюте в составе команды из Екатеринбурга.

- Хотелось бы начать с вопроса о твоем первом официальном матче в футболке «Урала». Как оценишь свой дебют в поединке против московского «Динамо»?

- Я очень рад, что в первом же своем матче за новый клуб нам удалось победить. Мне, как защитнику, важно, что это была «сухая» победа. «Урал» смотрелся неплохо на протяжении всей игры и заслуженно взял три очка в гостях. Мне еще есть в чем прибавлять, но, повторюсь, важно, что мы отправились домой с очками.



- Ничья в этом матче была бы положительным результатом для «Урала»?

- Обе команды очень хорошо сыграли, моменты были как у наших ворот, так и у ворот соперника, но в концовке встречи удача была явно на нашей стороне. Мы не выходим на поле, чтобы в каком-то конкретном матче играть на ничью, поэтому важно было именно победить в Москве.



- На пресс-конференции после матча с «Ростовом» Александр Тарханов объяснил твое непопадание в стартовый состав тем, что в Иране и сборной Армении у тебя были немного другие функции на поле, нежели сейчас. Получал ли ты от него персональную установку перед игрой с «Динамо»?

- Нет, Александр Федорович не разговаривал со мной лично. Дело в том, что в Иране играют совершенно в иной футбол, более атакующий, и обороне уделяется не так много внимания. Мне еще нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к чемпионату России, да и сама лига здесь уровнем выше, чем иранская. Для меня не было сюрпризом, что в первом туре именно Динга занял место в центре обороны.



