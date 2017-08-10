Гаджи Гаджиев: У Кокорина нет психологической устойчивости

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Как вам игра Кокорина? Многие говорят, что его игра напрямую зависит от его позиции на поле – в центре атаки он или на фланге.

– Сама позиция важна, бесспорно. Но главная проблема не в этом. Кокорин, безусловно, очень одаренный футболист, но его качает то влево, то вправо. У него нет психологической устойчивости. Я помню, когда он начинал в «Динамо», этот фактор проявлялся: он мог выдать блестящую серию игр, затем как-то уйти в тень. Видимо, он любит жизнь, что тоже неплохо. Видит, как расцветают девочки, зелень, солнце светит, море голубое. Жизнь она такая штука, ругать за это не стоит.

Самое главное, чтобы у игрока был стимул роста, чтобы он смотрел на других хороших футболистов и хотел подтянуться к ним. У него есть большие способности. Реализация этих способностей – это в первую очередь его проблемы, а не тренера. Тренер ему должен только помогать. Играет сейчас он здорово, но уверен, что может еще лучше, – сказал Гаджиев в интервью «Советскому спорту».

