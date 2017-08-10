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Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о том, что надо поменять в экономике российского футбола.

– На ваш взгляд, государственные предприятия-монополисты должны уйти из футбола?
– Насколько я знаю, готовятся законопроекты. Но если госкорпорации уйдут и бюджетные деньги уйдут, то футбол просто рухнет. Прежде чем это сделать, нужно подготовить платформу. Мне нравятся идеи Валерия Газзаева, я лично его поддерживаю. Его некоторые проекты в Госдуме, которые позволят узаконить механизмы функционирования профессиональных команд. Реформы нужны однозначно, нам нужно сокращать число профессиональных клубов. Законодатели должны найти механизмы для того, чтобы перестроить это все.

Объясню свою точку зрения на примере. Предположим, вы финансируете тот же «Зенит» на 200 млн, тогда на премьер-лигу дайте еще 100. А чего нет? Чемпионат будет интереснее. Вот в НХЛ, к примеру, самая слабая команда имеет право первой руки на лучшего игрока. А для чего это делается? Наверное, для того, чтобы конкуренция была? А какая конкуренция может быть, если «Амкар» себе не может позволить купить хорошего игрока, а «Зенит» тратит на покупку новых футболистов суммы соразмерные трем или пяти годовых бюджетов «Амкара».

К «Зениту» у меня претензий нет. Сколько хотят - пусть столько и тратят, это их дело. Чем лучше «Зенит» будет играть, тем лучше российскому футболу. Пусть выигрывают Лигу чемпионов, Лигу Европы. Это нам пойдет на пользу. Но это не происходит, к сожалению, до сих пор. Внутренний чемпионат должен стать тяжелым испытанием для всех. Когда деньги частные, как например, в «Спартаке», это одно дело. А если это дело государственной монополии, тогда как быть? – сказал Гаджиев в интервью «Советскому спорту».

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