Макс Ферстаппен: Мы ожидали от себя большего
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Ред Булл» Макс
Ферстаппен признался, что не вполне доволен нынешним сезоном.
«Сезон складывается довольно интересно. Конечно, от сходов нет никакой пользы, но в целом мы можем быть довольны своими выступлениями. Безусловно, мы ожидали от себя большего, но такова реальность. Нужно сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему», - цитирует Ферстаппена Autosport.
В текущем
сезоне Макс Ферстаппен занимает шестое место, имея в активе 67 очков.
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