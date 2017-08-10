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Макс Ферстаппен: Мы ожидали от себя большего

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не вполне доволен нынешним сезоном.

«Сезон складывается довольно интересно. Конечно, от сходов нет никакой пользы, но в целом мы можем быть довольны своими выступлениями. Безусловно, мы ожидали от себя большего, но такова реальность. Нужно сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему», - цитирует Ферстаппена Autosport.

В текущем сезоне Макс Ферстаппен занимает шестое место, имея в активе 67 очков.



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