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Наиль Измайлов: Работаем над серьезным усилением «Спартака»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов не стал отрицать интерес красно-белых к защитнику Эсекиэлю Гараю, добавив, что клуб и главный тренер Массимо Каррера вместе работают над усилением команды.

Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» готов предложить «Валенсии» более 20 миллионов евро за переход аргентинского защитника Гарая, который с 2014 по 2016 год выступал за «Зенит».

«Ранее я назвал те фамилии, кто уже отработаны. Гарай? Те игроки, по которым мы работаем, я не называю - их еще много. Входит ли в их число Гарай? Ничего не буду говорить. Будет ли еще серьезное усиление «Спартака»? И клуб, и тренер, мы вместе работаем», - сказал Измайлов.

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