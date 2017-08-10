РФС оштрафовал «Зенит» за нарушение при расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым

Российский футбольный союз оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление информации о расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым, сообщает официальный сайт организации.

Иванов расторг контракт с «Зенитом» в 2016 году, после чего стал игроком «Мордовии». За клуб из Саранска защитник провел 20 матчей в ФНЛ и забил один гол. С 2017 года Иванов выступает за «Томь».

Напомним, Андрей Иванов – воспитанник «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он провел один матч. В составе «Зенита-2» Иванов сыграл в семидесяти встречах и отметился одним забитым мячом.