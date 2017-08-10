Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФС оштрафовал «Зенит» за нарушение при расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым

Источник:  РФСКомментарии

Российский футбольный союз оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление информации о расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым, сообщает официальный сайт организации.

Иванов расторг контракт с «Зенитом» в 2016 году, после чего стал игроком «Мордовии». За клуб из Саранска защитник провел 20 матчей в ФНЛ и забил один гол. С 2017 года Иванов выступает за «Томь».

Напомним, Андрей Иванов – воспитанник «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он провел один матч. В составе «Зенита-2» Иванов сыграл в семидесяти встречах и отметился одним забитым мячом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал крупное поражении «Спартака» в матче с «Зенитом» в рамках чемпионата РФПЛ.Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о том, что надо поменять в экономике российского футбола.Гаджи Гаджиев: У Кокорина нет психологической устойчивостиГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.Гарай сообщил «Валенсии» о желании покинуть клубЗащитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Cadena Ser.
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Андрей Иванов
Андрей Ивановвсе новости
РФС
РФС