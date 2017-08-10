РФС оштрафовал «Зенит» за нарушение при расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым
Источник: РФСКомментарии
Российский футбольный
союз оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление информации о
расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым, сообщает официальный сайт
организации.
Иванов расторг контракт с «Зенитом» в 2016 году, после чего
стал игроком «Мордовии». За клуб из Саранска защитник провел 20 матчей в ФНЛ и
забил один гол. С 2017 года Иванов выступает за «Томь».
Напомним, Андрей Иванов – воспитанник «Зенита». За
основную команду сине-бело-голубых он провел один матч. В составе «Зенита-2»
Иванов сыграл в семидесяти встречах и отметился одним забитым мячом.
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