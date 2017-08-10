«Боруссия» наказала Дембеле временным отстранением за пропуск тренировки
Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии
Дортмундская «Боруссия»
применила санкции к нападающему команды Усману Дембеле. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается, что Дембеле
отстранен от участия в тренировках и матчах на этой неделе. Об этом заявил
спортивный директор клуба Михаэль Цорк В субботу «Боруссия» сыграет матч
первого раунда Кубка Германии против «Рилазингена». Также Цорк отметил, что
Усман не покинет команду летом.
20-летний Усман Дембеле провел
за «Боруссию» 49 матчей, забил 10 мячей и сделал 21 голевую
передачу. Портал transfermarkt.de оценивает его в 33 млн евро.
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