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«Боруссия» наказала Дембеле временным отстранением за пропуск тренировки

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Дортмундская «Боруссия» применила санкции к нападающему команды Усману Дембеле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Дембеле отстранен от участия в тренировках и матчах на этой неделе. Об этом заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк В субботу «Боруссия» сыграет матч первого раунда Кубка Германии против «Рилазингена». Также Цорк отметил, что Усман не покинет команду летом.

20-летний Усман Дембеле провел за «Боруссию» 49 матчей, забил 10 мячей и сделал 21 голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает его в 33 млн евро.

Подробнее о ситуации с Дембеле вы можете прочитать здесь.
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