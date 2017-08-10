Йоан Молло: Уровень ФНЛ очень низкий

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло поделился мнение о поражении от «Спартака-2» в матче 7-го тура ФНЛ.

– В первом тайме у нас было 3-4 момента. Во втором тайме пропустили, стало труднее играть. Командная игра сегодня была на хорошем уровне, но надо продолжать работать, потому что в команде собраны молодые ребята, им есть куда еще прибавлять. Если вся команда будет работать, то и игра станет лучше. Надо играть с удовольствием, без него в футболе очень сложно.

– Уровень ФНЛ принципиально отличается от премьер-лиги?

– В ФНЛ очень низкий уровень, но для меня это не проблема.

– В чем ваша мотивация прямо сейчас?

– Моя мотивация – это футбол. Когда я играю, я счастлив, – приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит-2» проиграл «Спартаку-2» со счетом 1:3. У красно-белых голы на счету Артема Самсонова, Дениса Давыдова и Фэшн Сакалы. Гости ответили точным ударом Никиты Каккоева. После этого матча петербуржцы с четырьмя очками остались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Московская команда с 10 баллами занимает 12-е место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 13 августа против «Балтики». «Спартак-2» в этот же день в Воронеже встретится с «Факелом».

Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой 2017 года. Летом полузащитник по решению главного тренера петербуржцев Роберто Манчини был переведен в «Зенит-2».