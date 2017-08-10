Йоан Молло: Уровень ФНЛ очень низкий
Полузащитник «Зенита-2»
Йоан Молло поделился мнение о поражении от «Спартака-2» в матче 7-го тура ФНЛ.
– В первом тайме у нас было 3-4 момента. Во втором тайме
пропустили, стало труднее играть. Командная игра сегодня была на хорошем
уровне, но надо продолжать работать, потому что в команде собраны молодые
ребята, им есть куда еще прибавлять. Если вся команда будет работать, то и игра
станет лучше. Надо играть с удовольствием, без него в футболе очень сложно.
– Уровень ФНЛ
принципиально отличается от премьер-лиги?
– В ФНЛ очень низкий уровень, но для меня это не проблема.
– В чем ваша
мотивация прямо сейчас?
– Моя мотивация – это футбол. Когда я играю, я счастлив, – приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит-2» проиграл «Спартаку-2» со счетом 1:3. У
красно-белых голы на счету Артема Самсонова, Дениса Давыдова и Фэшн Сакалы.
Гости ответили точным ударом Никиты
Каккоева. После этого матча петербуржцы с четырьмя очками остались на
предпоследнем месте в турнирной таблице. Московская команда с 10 баллами занимает
12-е место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 13 августа против «Балтики». «Спартак-2» в этот же день в Воронеже встретится с «Факелом».
Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой 2017 года. Летом полузащитник по решению главного тренера петербуржцев Роберто Манчини был переведен в «Зенит-2».
Матч
Спартак-2 - Зенит-2 - 3:1 (0:0)
Голы
Самсонов 59 (1:0 - пен.). Давыдов 68 (2:0). Сакала 76 (3:0). Каккоев 87 (3:1).
Состав
Спартак-2: Максименко, Шанбиев (Сокол, 46), Мамин, Щербаков (Лихачёв, 80), Рассказов, Ломовицкий (Нимели, 90), Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов (Рудковский, 71)
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв (Каккоев, 52), Камышев, Молло, Сиротов (Лесовой, 69), Еловских (Андреев, 75), Прудников (Запрягаев, 57)
Предупреждения:
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция