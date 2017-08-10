Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль
Измайлов прокомментировал крупное поражении «Спартака» в матче с «Зенитом»
в рамках чемпионата РФПЛ.
- Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно
усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от
«Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов»
со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение
должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а
«Крылья» вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а
«Зенит» вылетит в ФНЛ - и что тогда? Одно поражение – это просто одно
поражение, вот и все, - передает слова Измайлова «Р-Спорт».
Напомним, что в четвертом туре чемпионата России «Спартак»
уступил в гостях «Зениту» со счетом 1:5.
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