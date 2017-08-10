Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал крупное поражении «Спартака» в матче с «Зенитом» в рамках чемпионата РФПЛ.



- Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ - и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все, - передает слова Измайлова «Р-Спорт».

Напомним, что в четвертом туре чемпионата России «Спартак» уступил в гостях «Зениту» со счетом 1:5.