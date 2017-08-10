Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал крупное поражении «Спартака» в матче с «Зенитом» в рамках чемпионата РФПЛ.

- Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ - и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все, - передает слова Измайлова «Р-Спорт».

Напомним, что в четвертом туре чемпионата России «Спартак» уступил в гостях «Зениту» со счетом 1:5.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ахмат» – «Краснодар». Видео голаВ четверг в Грозном проходит матч 5-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».РФС оштрафовал «Зенит» за нарушение при расторжении контракта с защитником Андреем ИвановымРоссийский футбольный союз оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление информации о расторжении контракта с защитником Андреем Ивановым, сообщает официальный сайт организации.Наиль Измайлов: Работаем над серьезным усилением «Спартака»Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов не стал отрицать интерес красно-белых к защитнику Эсекиэлю Гараю, добавив, что клуб и главный тренер Массимо Каррера вместе работают над усилением команды.Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о том, что надо поменять в экономике российского футбола.
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости