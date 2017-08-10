В «Монако» опровергают переход Мбаппе в «ПСЖ»

Представители «Монако» опровергли новость о том, что форвард команды Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ». Об этом сообщает испанское издание AS, ссылаясь на французский Le Parisien.

В «Монако» утверждают, что они не получали предложения по Мбаппе. Телеканал BeIN Sports в своем твиттере также опровергает этот трансфер. Отметим, что канал принадлежит владельцу «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выплатит за 18-летнего нападающего 160 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов. Такая новость появилась в испанском издании Marca. Ранее британское издание The Guardian сообщило, что «Реал» отказался от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно.

До этого «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» бразильского форварда Неймара за 222 миллиона евро. В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».