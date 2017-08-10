В «Монако» опровергают переход Мбаппе в «ПСЖ»
Представители «Монако»
опровергли новость о том, что форвард команды Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ». Об
этом сообщает испанское издание AS,
ссылаясь на французский Le Parisien.
В «Монако» утверждают, что они не получали предложения по Мбаппе.
Телеканал BeIN Sports в своем твиттере также
опровергает этот трансфер. Отметим, что канал принадлежит владельцу «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выплатит за 18-летнего нападающего 160 миллионов евро
плюс 20 миллионов в виде бонусов. Такая новость появилась в испанском
издании Marca. Ранее британское издание The Guardian сообщило, что «Реал»
отказался от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее
трансферное окно.
До
этого «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» бразильского форварда Неймара за 222
миллиона евро.