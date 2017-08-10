Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат2 : 3Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Журналист Адам Зубайраев: Мамаев в подтрибунном помещении назвал Родолфо обезьяной

Источник:  Twitter.comКомментарии

Журналист из Чечни Адам Зубайраев рассказал о причинах стычки во время матча пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Краснодар» в подтрибунном помещении.

«Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфо, как я и предполагал, «обезьяна» в подтрибунке, из-за этого началась стычка», – написал Зубайраев.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Первая осечка «Зенита» – в матче с самым удобным соперником. Факты 5-го тураПервая осечка «Зенита» – в матче с самым удобным соперником. Факты 5-го тура«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в пятом туре РФПЛ.«Ахмат»: Мамаев принес извинения РодолфоПолузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» Родолфо за стычку в подтрибунном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе «Ахмата».Ярослав Годзюр: Расстроились, что не удержали победный счет в матче с «Зенитом»Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (1:1) в пятом туре РФПЛ.Всех снова покорил дебютант! «Краснодар» невероятным образом обыграл «Ахмат»Всех снова покорил дебютант! «Краснодар» невероятным образом обыграл «Ахмат»«Краснодар» на выезде благодаря голу дебютанта Ивана Игнатьева добился победы в матче 5-го тура РФПЛ.
Футбол
Журналист Адам Зубайраев: Мамаев в подтрибунном помещении назвал Родолфо обезьяной
Футбол
В «Монако» опровергают переход Мбаппе в «ПСЖ»
Футбол
Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?
Футбол
«Боруссия» наказала Дембеле временным отстранением за пропуск тренировки
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Родолфо
Родолфовсе новости
Павел Мамаев
Павел Мамаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости