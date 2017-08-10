Журналист Адам Зубайраев: Мамаев в подтрибунном помещении назвал Родолфо обезьяной

Журналист из Чечни Адам Зубайраев рассказал о причинах стычки во время матча пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Краснодар» в подтрибунном помещении.

«Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфо, как я и предполагал, «обезьяна» в подтрибунке, из-за этого началась стычка», – написал Зубайраев.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.