Журналист Адам Зубайраев: Мамаев в подтрибунном помещении назвал Родолфо обезьяной
Источник: Twitter.comКомментарии
Журналист из Чечни Адам
Зубайраев рассказал о причинах стычки во время матча пятого тура чемпионата
России «Ахмат» – «Краснодар» в подтрибунном помещении.
«Узнал сейчас,
что Мамаев сказал Родолфо, как я и предполагал, «обезьяна» в подтрибунке, из-за
этого началась стычка», – написал Зубайраев.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал "обезьяна" в подтрибунке из за этого началась стычка!— Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) 10 августа 2017 г.
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