«Краснодар» в гостях переиграл «Ахмат», забив победный гол в компенсированное время

Футболисты «Краснодара» переиграли «Ахмат» в матче пятого тура чемпионата России со счетом 3:2.

Счет в матче на 53-й минуте открыл защитник краснодарской команды Александр Мартынович. На 73-й минуте «Ахмат» сравнял счет: точным ударом со штрафного отличился полузащитник грозненской команды Исмаэл. Отметим, что для бразильца это была дебютная игра. Спустя три минуты «Краснодар» вновь вышел вперед благодаря точному удару Виктора Классона. Добавим, что шведский полузащитник краснодарцев отличился через минуту после выхода на поле. На 90-й минуте полузащитник «Ахмата» Антон Швец головой вколотил мяч в сетку ворот Андрея Синицына. Уже в компенсированное арбитром время победу «Краснодару» принес точный удар 18-летнего воспитанника клуба Ивана Игнатьева.

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После этой игры «Краснодар» набрал десять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат», имея в активе девять очков, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Амкар».

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