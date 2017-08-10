Форвард «Сакраменто» Рэндольф арестован за хранение марихуаны
Полиция США арестовала форварда
«Сакраменто» Зака Рэндольфа. Он подозревается в хранении наркотиков.
Как сообщает ESPN, это произошло в Лос-Анджелесе. Местная
полиция получила вызов и на месте обнаружила людей, которые курили марихуану,
громко слушали музыку и при этом заблокировали проезжую часть. Несмотря на
попытку сбежать, трое нарушителей порядка был арестованы. Среди них был и
Рэндольф
Кроме того, полицейским
пришлось вызвать подкрепление, так как подозреваемые оказали сопротивление.
Другие люди, которые участвовали в правонарушении, после задержания Рэнольфа и
еще двух нарушителей атаковали полицейских, разбивали им стекла в автомобилях и
прокалывали шины.
Отмечается, что у Рэндольфа
было найдено большое количество марихуаны. Кроме того, были конфискованы два
пистолета, два автомобиля и большая сумма денег, но пока неизвестно,
принадлежало ли все это Рэндольфу или другим задержанным.