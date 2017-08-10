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Форвард «Сакраменто» Рэндольф арестован за хранение марихуаны

Источник:  ESPNКомментарии

Полиция США арестовала форварда «Сакраменто» Зака Рэндольфа. Он подозревается в хранении наркотиков.

Как сообщает ESPN, это произошло в Лос-Анджелесе. Местная полиция получила вызов и на месте обнаружила людей, которые курили марихуану, громко слушали музыку и при этом заблокировали проезжую часть. Несмотря на попытку сбежать, трое нарушителей порядка был арестованы. Среди них был и Рэндольф

Кроме того, полицейским пришлось вызвать подкрепление, так как подозреваемые оказали сопротивление. Другие люди, которые участвовали в правонарушении, после задержания Рэнольфа и еще двух нарушителей атаковали полицейских, разбивали им стекла в автомобилях и прокалывали шины.

Отмечается, что у Рэндольфа было найдено большое количество марихуаны. Кроме того, были конфискованы два пистолета, два автомобиля и большая сумма денег, но пока неизвестно, принадлежало ли все это Рэндольфу или другим задержанным.

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