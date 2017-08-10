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Андрей Талалаев: Мы не ставили задачу войти в сезон в оптимальной форме

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил старт команды в нынешнем сезоне ФНЛ.

После семи туров клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

- «Тамбов» начал сезон качельно: разгромы «Спартака-2» и «Енисея» перемежались с тремя гостевыми поражениями. В чем видите причину?
- Я еще после первого сбора сказал, что у меня своя методика тренировок: до зимы 25 матчей и важно, как мы в целом проведем эту часть. Мы не ставили задачу войти в сезон в оптимальной форме, поэтому на старте команде не хватало свежести. Просил руководство и болельщиков запастись терпением: знал, что иду на риск и потерь не избежать, хотя в Оренбурге и в Курске все равно должны были цеплять очки. При этом понимал, чего хочу - чтобы потом у игроков было стабильное функциональное состояние. Вы видите, что мы прогрессируем. Еще один момент - травма Дорожкина. Он был нашим системообразующим игроком, взаимодействие нарушилось. Привет Турбину от Дениса, который судил нас в Оренбурге.

- Вы говорили, что руководство не определилось с конкретными целями на сезон. Приглашать Рыжкова, Кашчелана, Делькина - и играть без задач?!
- Делькин - не наш игрок. Будет ли он таковым? Этой информацией владеет наш спортивный директор Павел Худяков, обращайтесь к нему. Но вообще скажу честно: когда в мае составлял списки тех, кого хочу видеть в «Тамбове», не предполагал, что наше руководство договорится с топовыми по меркам ФНЛ футболистами. Отличная работа! Притом, что у нас не запредельные условия, смогли решить вопрос с игроками высокого уровня. Думаю, сказался и имидж клуба: от нас никто не уходит, наоборот, приходят, чтобы прогрессировать. Если еще возьмем Делькина или форварда уровня Делькина, то сами внутри команды поставим амбициозную задачу. 11 августа у нас встреча с болельщиками - на ней объявим, к чему стремимся в нынешнем сезоне.

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