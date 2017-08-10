Официально: Панюков перешел в «Зенит»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Нападающий «Атлантаса» Андрей
Панюков стал игроком «Зенита», сообщает
официальный сайт петербургского клуба.
Контракт
с нападающим заключен на три года.
Напомним, Панюков
выступал за «Атлантас» с 2015 года и уходил в аренду в «Аяччо» и «Брагу». В
сезоне-2016/17 российский форвард в чемпионате Литвы забил 11 голов в 13
матчах. Летом 2017 года форвард провел сборы с «Зенитом», на которых забил два гола в товарищеских матчах.
Главным тренером «Атлантаса» до
лета 2017 года был Константин Сарсания, который стал спортивным директором
«Зенита».
Панюков является воспитанником «Динамо». В России он также играл за «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».
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