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Официально: Панюков перешел в «Зенит»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков стал  игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт с нападающим заключен на три года.

Напомним, Панюков выступал за «Атлантас» с 2015 года и уходил в аренду в «Аяччо» и «Брагу». В сезоне-2016/17 российский форвард в чемпионате Литвы забил 11 голов в 13 матчах. Летом 2017 года форвард провел сборы с «Зенитом», на которых забил два гола в товарищеских матчах.

Главным тренером «Атлантаса» до лета 2017 года был Константин Сарсания, который стал спортивным директором «Зенита».

Панюков является воспитанником «Динамо». В России он также играл за «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику». 

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