Макарова уступила Шафаржовой на турнире в Торонто
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла чешке Люси Шафаржовой в третьем круге турнира в Торонто.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 22 минуты, - 3:6, 7:6 (7:3), 2:6.
Макарова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки, отыграла шесть брейк-пойнтов из 14 и сделала четыре брейка. У Шафаржовой 12 эйсов и четыре двойные ошибки.
Соперницей чешки в следующем раунде станет победительница пары Анжелик Кербер (Германия) - Слоан Стивенс (США).
Торонто
(Канада)
Турнир WTA
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 2 434 389 долларов
Шафаржова (Чехия) - Макарова (Россия) – 6:3, 6:7 (3:7), 6:2.
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