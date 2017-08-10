Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат2 : 3Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Макарова уступила Шафаржовой на турнире в Торонто

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла чешке Люси Шафаржовой в третьем круге турнира в Торонто.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 22 минуты, - 3:6, 7:6 (7:3), 2:6.

Макарова четыре раза подала навылет, допустила три  двойные ошибки, отыграла шесть брейк-пойнтов из 14 и сделала четыре брейка. У Шафаржовой 12 эйсов и четыре двойные ошибки.

Соперницей чешки в следующем раунде станет победительница пары Анжелик Кербер (Германия) - Слоан Стивенс (США).

Торонто (Канада)
Турнир WTA
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 2 434 389 долларов

Шафаржова (Чехия) - Макарова (Россия) – 6:3, 6:7 (3:7), 6:2.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина уступила австралийке Барти во 2-м круге турнира в ТоронтоЕлена Веснина из России не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто.Павлюченкова проиграла Плишковой и не смогла выйти в 3-й круг турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила первой ракетке мира Каролине Плишковой во втором круге турнира в Торонто.Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга в двух сетах проиграла американке Кэтрин Беллис со счётом 4:6, 5:7.«Шарапова еще способна на чудеса». Камельзон – о будущем россиянки«Шарапова еще способна на чудеса». Камельзон – о будущем россиянкиМария Шарапова, получив травму с Стэнфорде, снялась с турнира в Торонто, стартовавшего на этой неделе.Каролин Возняцки: Хотела выиграть матч в Торонто до завершения карьерыШестая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу (6:3, 6:0) над Екатериной Александровой из России в матче второго круга турнира WTA Rogers Cup Торонто.
Футбол
Журналист Адам Зубайраев: Мамаев в подтрибунном помещении назвал Родолфо обезьяной
Футбол
В «Монако» опровергают переход Мбаппе в «ПСЖ»
Футбол
Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?
Футбол
«Боруссия» наказала Дембеле временным отстранением за пропуск тренировки
все новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Люси Шафаржова
Люси Шафаржовавсе новости
WTA Tour
WTA Tour