«Спарта» расторгла контракт с Погба
Полузащитник
Матиас Погба покинул роттердамскую «Спарту». Об этом сообщает официальный сайт
голландского клуба.
Сообщается,
что клуб решил расторгнуть контракт с французом, так как он не смог проявить
себя здесь, и стороны решили, что Матиасу лучше сменить команду. В прошедшем
сезоне 26-летний Матиас Погба провел 14 матчей за «Спарту» в чемпионате
Голландии и забил четыре мяча.
Отметим,
что Матиас является старшим братом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля
Погба.
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