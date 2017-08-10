«Спарта» расторгла контракт с Погба

Полузащитник Матиас Погба покинул роттердамскую «Спарту». Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.

Сообщается, что клуб решил расторгнуть контракт с французом, так как он не смог проявить себя здесь, и стороны решили, что Матиасу лучше сменить команду. В прошедшем сезоне 26-летний Матиас Погба провел 14 матчей за «Спарту» в чемпионате Голландии и забил четыре мяча.

Отметим, что Матиас является старшим братом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.