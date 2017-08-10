Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат2 : 3Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спарта» расторгла контракт с Погба

Комментарии

Полузащитник Матиас Погба покинул роттердамскую «Спарту». Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.

Сообщается, что клуб решил расторгнуть контракт с французом, так как он не смог проявить себя здесь, и стороны решили, что Матиасу лучше сменить команду. В прошедшем сезоне 26-летний Матиас Погба провел 14 матчей за «Спарту» в чемпионате Голландии и забил четыре мяча.

Отметим, что Матиас является старшим братом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Халл» сыграл вничью с «Аяксом» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Халл Сити» и «Аяксом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.Ван Гинкел продлил контракт с «Челси» и будет выступать в аренде за ПСВПолузащитник «Челси» Марко ван Гинкел продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Англии.«Он не сможет больше говорить и ходить». Страшный случай на футбольном поле«Он не сможет больше говорить и ходить». Страшный случай на футбольном поле«Советский спорт» – об игроке «Аякса» Абделхаке Нури, который во время матча потерял сознание, а теперь рискует навсегда остаться инвалидом.Хавбек «Аякса» Нури может потерять способность говорить и ходитьАбдеррахим Нури, брат полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, рассказал о состоянии хавбека. Напомним, 20-летний футболист потерял сознание на поле во время товарищеского матча с «Вердером», который проходил в Австрии.Корян перешел в «Локомотив»Нападающий Аршак Корян подписал контракт с московским «Локомотивом».
Футбол
Журналист Адам Зубайраев: Мамаев в подтрибунном помещении назвал Родолфо обезьяной
Футбол
В «Монако» опровергают переход Мбаппе в «ПСЖ»
Футбол
Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?
Футбол
«Боруссия» наказала Дембеле временным отстранением за пропуск тренировки
все новости