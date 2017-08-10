Ярослав Годзюр: Расстроились, что не удержали победный счет в матче с «Зенитом»

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (1:1) в пятом туре РФПЛ.

- На самом деле, расстроились больше, что не удержали победный счет. Если же адекватно оценивать игру, то для нас ничья - это хороший результат.

- Как вам играть против Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси? Они 12 раз били по вашим воротам.

- В целом, у «Зенита» вся команда очень квалифицированная. С ними всегда тяжело играть, ведь это лидер чемпионата России из года в год. Игроков туда берут очень неплохих.

- Голевой удар Кокорина не было возможности потащить?

- Там прострел был, я пытался заблокировать удар Кокорина, но он проткнул мяч в незащищенную зону - так и получился гол.