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Ярослав Годзюр: Расстроились, что не удержали победный счет в матче с «Зенитом»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (1:1) в пятом туре РФПЛ.

- На самом деле, расстроились больше, что не удержали победный счет. Если же адекватно оценивать игру, то для нас ничья - это хороший результат.

- Как вам играть против Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси? Они 12 раз били по вашим воротам.
- В целом, у «Зенита» вся команда очень квалифицированная. С ними всегда тяжело играть, ведь это лидер чемпионата России из года в год. Игроков туда берут очень неплохих.

- Голевой удар Кокорина не было возможности потащить?
- Там прострел был, я пытался заблокировать удар Кокорина, но он проткнул мяч в незащищенную зону - так и получился гол.

Матч

Урал - Зенит - 1:1 (1:0)

Голы

Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Ильин (Портнягин, 84)

Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес (Жирков, 88), Кузяев, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин

Предупреждения:

Ильин, 77 - Нету, 77

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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