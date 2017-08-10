Ярослав Годзюр: Расстроились, что не удержали победный счет в матче с «Зенитом»
Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (1:1) в пятом туре РФПЛ.
- На самом деле, расстроились больше, что не удержали победный счет. Если же адекватно оценивать игру, то для нас ничья - это хороший результат.
- Как вам
играть против Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси? Они 12 раз били по
вашим воротам.
- В целом, у «Зенита» вся команда очень квалифицированная. С ними всегда тяжело играть, ведь это лидер чемпионата России из года в год. Игроков туда берут очень неплохих.
- Голевой
удар Кокорина не было возможности потащить?
- Там прострел был, я пытался заблокировать удар Кокорина, но он проткнул мяч в незащищенную зону - так и получился гол.
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес (Жирков, 88), Кузяев, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция