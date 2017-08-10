«Ахмат»: Мамаев принес извинения Родолфо
Полузащитник
«Краснодара» Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» Родолфо. Об этом сообщили в пресс-службе «Ахмата».
«Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких
тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал
Мамаев. После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял», -
цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Напомним, что «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» в пятом туре чемпионата России со счетом 2:3. Ранее журналист Адам Зубайраев заявил, что Мамаев назвал Родолфо обезьяной.
Матч
Голы
Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).
Состав
Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)
Предупреждения:
Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция