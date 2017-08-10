«Ахмат»: Мамаев принес извинения Родолфо

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» Родолфо. Об этом сообщили в пресс-службе «Ахмата».

«Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев. После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял», - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.



Напомним, что «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» в пятом туре чемпионата России со счетом 2:3. Ранее журналист Адам Зубайраев заявил, что Мамаев назвал Родолфо обезьяной.



