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«Ахмат»: Мамаев принес извинения Родолфо

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» Родолфо. Об этом сообщили в пресс-службе «Ахмата».

«Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев. После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял», - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, что «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» в пятом туре чемпионата России со счетом 2:3. Ранее журналист Адам Зубайраев заявил, что Мамаев назвал Родолфо обезьяной.

Матч

Ахмат - Краснодар - 2:3 (0:0)

Голы

Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).

Состав

Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)

Предупреждения:

Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


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