Ласицкене заняла первое место в квалификации в прыжках в высоту на ЧМ, Гордеева не пробилась в финал
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В
Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В
прыжках в высоту у женщин в финал пробилась россиянка Мария Ласицкене.
В
квалификации Мария показала лучший результат – один метр и 92 сантиметра (с
первой попытки). Еще одна россиянка Ирина Гордеева
с результатом 1,89 заняла 16-е место и в финал не пробилась.
Напомним, что Ласицкене и Гордеева, как и
остальные россияне на чемпионате мира-2017, выступают в статусе нейтральных
атлетов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически