Ласицкене заняла первое место в квалификации в прыжках в высоту на ЧМ, Гордеева не пробилась в финал

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту у женщин в финал пробилась россиянка Мария Ласицкене.

В квалификации Мария показала лучший результат – один метр и 92 сантиметра (с первой попытки). Еще одна россиянка Ирина Гордеева с результатом 1,89 заняла 16-е место и в финал не пробилась.

Напомним, что Ласицкене и Гордеева, как и остальные россияне на чемпионате мира-2017, выступают в статусе нейтральных атлетов.