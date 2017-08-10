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«Зенит» подписал Панюкова, «Ахмат» уступил «Краснодару», ссора Мамаева и Родолфо. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. «Ахмат» дома уступил «Краснодару».

2. Матч в Грозном ознаменовался стычкой между Павлом Мамаевым и Родолфо. Правда, в «Ахмате» утверждают, что футболисты помирились.

3. Андрей Панюков стал игроком «Зенита».

4. В «Монако» опровергли сенсационную новость о переходе Мбаппе в «ПСЖ».

5. У полузащитника «Спартака» Артема Тимофеева разрыв крестообразной связки колена.

Текст дня: Куда пропал Усман Дембеле? Нападающий «Боруссии» не пришел на тренировку клуба


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