«Зенит» подписал Панюкова, «Ахмат» уступил «Краснодару», ссора Мамаева и Родолфо. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский
спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.
1.
«Ахмат» дома уступил «Краснодару».
2.
Матч в Грозном ознаменовался стычкой между Павлом Мамаевым и Родолфо. Правда, в
«Ахмате» утверждают, что футболисты помирились.
3.
Андрей Панюков стал игроком «Зенита».
4.
В «Монако» опровергли сенсационную новость о переходе Мбаппе в «ПСЖ».
5.
У полузащитника «Спартака» Артема Тимофеева разрыв крестообразной связки колена.
Текст
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клуба
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