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«Краснодар» сообщил о переходе Налдо в «Эспаньол»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Бразильский защитник Налдо покинул «Краснодар» и стал игроком «Эспаньола». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», - говорится в сообщении.

В текущем сезоне 28-летний Налдо ни разу не сыграл за «Краснодар». Он стал футболистом ФК «Краснодар» летом 2016 года. В активе Налдо 24 официальных матча в составе «горожан» и два забитых мяча.

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