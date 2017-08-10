«Краснодар» сообщил о переходе Налдо в «Эспаньол»
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
Бразильский защитник Налдо покинул «Краснодар» и стал
игроком «Эспаньола». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
«Коллектив ФК «Краснодар»
благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании»,
- говорится в сообщении.
В
текущем сезоне 28-летний Налдо ни разу не сыграл за «Краснодар». Он стал
футболистом ФК «Краснодар» летом 2016 года. В активе Налдо 24 официальных матча
в составе «горожан» и два забитых мяча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически