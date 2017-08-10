Американка Картер стала чемпионкой мира в беге на 400 метров с барьерами

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 400 метров у женщин победила американка Кори Картер.

Результат победительницы – 53,07 секунды. Второй стала еще одна представительница США Далила Мухаммад (53,50). На третьем месте Ристананна Трэйси из Ямайки (53,74).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 400 метров с барьерами

Женщины

Финал

1. Кори Картер (США) 53,07

2. Далила Мухаммад (США) 53,50

3. Ристананна Трэйси (Ямайка) 53,74