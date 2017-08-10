Американка Картер стала чемпионкой мира в беге на 400 метров с барьерами
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по
легкой атлетике. В беге на 400 метров у женщин победила американка Кори Картер.
Результат победительницы – 53,07 секунды. Второй стала еще
одна представительница США Далила Мухаммад (53,50). На третьем месте Ристананна
Трэйси из Ямайки (53,74).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 400 метров с барьерами
Женщины
Финал
1. Кори Картер (США) 53,07
2. Далила Мухаммад (США) 53,50
3. Ристананна Трэйси (Ямайка) 53,74
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