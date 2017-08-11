Турок Гулиев завоевал золото в беге на 200 метров на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по
легкой атлетике. В беге на 200 метров у мужчин
победу одержал турок спортсмен Рамиль Гулиев.
В финале турецкий спортсмен азербайджанского происхождения
показал результат 20,09 секунд. Второе
место занял Уэйд ван Никерк из ЮАР (20,11). Бронза в активе тринидадца Джерима
Ричардса с аналогичным результатом.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 200 метров
Мужчины
Финал
1. Рамиль Гулиев (Турция) 20,09
2. Уэйд ван Никерк (ЮАР) 20,11
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) 20,11
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически