Турок Гулиев завоевал золото в беге на 200 метров на чемпионате мира

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 200 метров у мужчин победу одержал турок спортсмен Рамиль Гулиев.

В финале турецкий спортсмен азербайджанского происхождения показал результат 20,09 секунд. Второе место занял Уэйд ван Никерк из ЮАР (20,11). Бронза в активе тринидадца Джерима Ричардса с аналогичным результатом.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 200 метров

Мужчины

Финал

1. Рамиль Гулиев (Турция) 20,09

2. Уэйд ван Никерк (ЮАР) 20,11

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) 20,11