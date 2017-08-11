Американец Тейлор стал первым в тройном прыжке на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания)
состоялись соревнования по тройному прыжку у мужчин. Победу одержал спортсмен
из США Кристиан Тейлор.
Результат победителя – 17,68 метров. На втором месте его
соотечественник Уилл Клай (17,63). Третьим стал португалец
Нельсон Эвора (17,19).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Тройной прыжок
Мужчины
Финал
1. Кристиан Тейлор (США) - 17,68
2. Уилл Клай (США) – 17,63
3. Нельсон Эвора
(Португалия) – 17,19
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