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Американец Тейлор стал первым в тройном прыжке на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялись соревнования по тройному прыжку у мужчин. Победу одержал спортсмен из США Кристиан Тейлор.

Результат победителя – 17,68 метров. На втором месте его соотечественник Уилл Клай (17,63). Третьим стал португалец Нельсон Эвора (17,19).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Тройной прыжок

Мужчины

Финал

1. Кристиан Тейлор (США) - 17,68

2. Уилл Клай (США) – 17,63

3. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,19

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