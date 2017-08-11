Агент Гарая прибыл в Валенсию на переговоры о переходе в «Спартак»
«Спартак» и «Валенсия» продолжают переговоры о переходе в
российский клуб защитнике Эсекиэля Гарая. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует твиттер SER Deportivos Valen, в Валенсию на переговоры о
переходе в «Спартак» прибыл агент игрока Жорже Мендеш.
Напомним, ранее стало известно, что Гарай сообщил «Валенсии»
о своем желании покинуть клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны
его бывшего клуба «Зенита». В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провел 33
матча за «Валенсию» и забил три мяча.
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