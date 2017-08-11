Агент Гарая прибыл в Валенсию на переговоры о переходе в «Спартак»

Наиль Измайлов: В прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где они сейчас?

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал крупное поражении «Спартака» в матче с «Зенитом» в рамках чемпионата РФПЛ.