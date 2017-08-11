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Агент Гарая прибыл в Валенсию на переговоры о переходе в «Спартак»

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«Спартак» и «Валенсия» продолжают переговоры о переходе в российский клуб защитнике Эсекиэля Гарая. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует твиттер SER Deportivos Valen, в Валенсию на переговоры о переходе в «Спартак» прибыл агент игрока Жорже Мендеш.

Напомним, ранее стало известно, что Гарай сообщил «Валенсии» о своем желании покинуть клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны его бывшего клуба «Зенита». В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провел 33 матча за «Валенсию» и забил три мяча.

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