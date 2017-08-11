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Василий Уткин: Пересмотрел перед сном гол Игнатьева, восхитился еще сильнее (видео)

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Спортивный комментатор Василий Уткин после матча пятого тура чемпионата России «Ахмат» - «Краснодар»  (2:3) выразил восхищение голом форварда гостей Ивана Игнатьева.

 


 

«Пересмотрел перед сном гол Игнатьева, восхитился еще сильнее. Парень сперва очевидно готовился бить правой. Увидел, что трудно, поменял решение и очень спокойно исполнил левой. Все равно ему. Вот это форвард растет; вот бы не пропал», - написал Уткин в своем канале в Telegram.

Матч

Ахмат - Краснодар - 2:3 (0:0)

Голы

Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).

Состав

Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)

Предупреждения:

Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


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