«Монако» требует от «ПСЖ» 200 миллионов евро за Мбаппе
Стали известны детали переговоров между «Монако» и «ПСЖ» о
переходе форварда Килиана Мбаппе.
Как сообщает сайт итальянского журналист Джанлуки Ди Марцио,
«ПСЖ» предложил за игрока 155 миллионов евро. «Монако» это не устраивает – они хотят
получить не менее 200 миллионов. Отметим, что эта сумма включает в себя бонусы.
Также отмечается, что функции посредника в переговорах между клубами выполняет
известный агент Жорже Мендеш.
В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за
«Монако».
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