«Монако» требует от «ПСЖ» 200 миллионов евро за Мбаппе

Стали известны детали переговоров между «Монако» и «ПСЖ» о переходе форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает сайт итальянского журналист Джанлуки Ди Марцио, «ПСЖ» предложил за игрока 155 миллионов евро. «Монако» это не устраивает – они хотят получить не менее 200 миллионов. Отметим, что эта сумма включает в себя бонусы. Также отмечается, что функции посредника в переговорах между клубами выполняет известный агент Жорже Мендеш.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».