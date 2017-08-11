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«Монако» требует от «ПСЖ» 200 миллионов евро за Мбаппе

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Стали известны детали переговоров между «Монако» и «ПСЖ» о переходе форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает сайт итальянского журналист Джанлуки Ди Марцио, «ПСЖ» предложил за игрока 155 миллионов евро. «Монако» это не устраивает – они хотят получить не менее 200 миллионов. Отметим, что эта сумма включает в себя бонусы. Также отмечается, что функции посредника в переговорах между клубами выполняет известный агент Жорже Мендеш.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».

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