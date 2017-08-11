«Милан» претендует на Ибрагимовича

«Милан» хотел бы вернуть нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Ранее сообщалось, что швед может вернуться в «МЮ». Его контракт с манкунианцами истек, и сейчас он пребывает в статусе свободного агента и восстанавливается после травмы, полученной в конце прошлого сезона. Также сообщалось, что у нападающего есть предложения от представителей серии А, MLS и Китая.

В минувшем сезоне 33-летний Златан Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах во всех турнирах за манкунианцев.