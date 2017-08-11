«Милан» претендует на Ибрагимовича
Источник: The TelegraphКомментарии
«Милан» хотел бы вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Ранее сообщалось, что швед может вернуться в «МЮ». Его
контракт с манкунианцами истек, и сейчас
он пребывает в статусе свободного агента и восстанавливается после травмы,
полученной в конце прошлого сезона. Также сообщалось, что у нападающего есть
предложения от представителей серии А, MLS и Китая.
В минувшем сезоне 33-летний Златан Ибрагимович забил 28 голов в
46 матчах во всех турнирах за манкунианцев.
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