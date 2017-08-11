Олег Кононов: Не думаю, что мы в чем-то уступали «Краснодару» по игре

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в пятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

- Будем разбирать игру. В том что пропустили три гола - виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У «Краснодара» сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.

- Как оцените дебют Исмаэла Сильвы?

- Он показал все своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошел в игру, - цитирует Кононова официальный сайт «Ахмата».

После этой игры «Краснодар» набрал десять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат», имея в активе девять очков, находится на седьмом месте.В следующем туре «Ахмат» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Амкар».