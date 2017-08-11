Олег Кононов: Не думаю, что мы в чем-то уступали «Краснодару» по игре
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями
после матча против «Краснодара» в пятом туре чемпионата России. Напомним, что
его команда уступила со счетом 2:3.
- Будем разбирать игру. В том что пропустили три гола - виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У «Краснодара» сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.
- Как оцените дебют Исмаэла
Сильвы?
- Он показал все своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошел в игру, - цитирует Кононова официальный сайт «Ахмата».
После этой игры «Краснодар» набрал десять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат», имея в активе девять очков, находится на седьмом месте.В следующем туре «Ахмат» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Амкар».
Матч
Голы
Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).
Состав
Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)
Предупреждения:
Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция