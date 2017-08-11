Игорь Шалимов: Мы довольны результатом, но не очень понравилось, как нам забивали

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Ахмата» в пятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«Как мы и ожидали, игра получилась тяжелейшей. Сюда всегда выезд получается тяжелым. «Ахмат» при любых игроках и любом тренере дома играет очень агрессивно. Попадаешь тут под давление.

Мы довольны результатом, игру будем разбирать, не очень понравилось, как нам забивали голы. Мы низко садились и чуть ли не начинали отбиваться. А пропустив гол - приходили в себя. Мы довольны тем, что удалось реализовать свои моменты, особенно, по итогам контратак», - цитирует Шалимова официальный сайт «Ахмата».

После этой игры «Краснодар» набрал десять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат», имея в активе девять очков, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Амкар».