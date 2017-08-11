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Игорь Шалимов: Мы довольны результатом, но не очень понравилось, как нам забивали

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Ахмата» в пятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«Как мы и ожидали, игра получилась тяжелейшей. Сюда всегда выезд получается тяжелым. «Ахмат» при любых игроках и любом тренере дома играет очень агрессивно. Попадаешь тут под давление.

Мы довольны результатом, игру будем разбирать, не очень понравилось, как нам забивали голы. Мы низко садились и чуть ли не начинали отбиваться. А пропустив гол - приходили в себя. Мы довольны тем, что удалось реализовать свои моменты, особенно, по итогам контратак», - цитирует Шалимова официальный сайт «Ахмата».

После этой игры «Краснодар» набрал десять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат», имея в активе девять очков, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Амкар».

Матч

Ахмат - Краснодар - 2:3 (0:0)

Голы

Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).

Состав

Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)

Предупреждения:

Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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