Сборная США лидирует в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике, Россия делит 20-27 места

читайте также

Болт поспешил, когда назвал Ван Никерка своим преемником На чемпионате мира в Лондоне – очередная сенсация: золото в беге на 200 метров выиграл азербайджанец Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию.

Американец Тейлор стал первым в тройном прыжке на чемпионате мира На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялись соревнования по тройному прыжку у мужчин. Победу одержал спортсмен из США Кристиан Тейлор.

Турок Гулиев завоевал золото в беге на 200 метров на чемпионате мира В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 200 метров у мужчин победу одержал турок спортсмен Рамиль Гулиев.

Американка Картер стала чемпионкой мира в беге на 400 метров с барьерами В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 400 метров у женщин победила американка Кори Картер.