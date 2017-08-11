Сборная США лидирует в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике, Россия делит 20-27 места
В
Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В
неофициальном медальном зачете лидирует сборная США.
В
активе американцев 19 медалей – 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. На
втором месте сборная Кении, на третьем – сборная ЮАР. Сборная России с одним
серебром делит 20-27 места.
Отметим,
что официально сборная России в турнире не участвует, но на чемпионате мира
выступают российские атлеты в качестве нейтральных спортсменов.
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Неофициальный
медальный зачет (золото, серебро, бронза, общее количество медалей)
1. США — 6-7-6 (19)
2. Кения — 3-1-3 (7)
3. ЮАР — 2-1-2 (5)
4-5. Польша — 1-2-1 (4)
4-5. Китай — 1-2-1 (4)…
20-27. Россия (нейтральные атлеты) — 0-1-0
(1)