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«Боруссия» отказалась от предложения «Барселоны» продать Дембеле за 130 миллионов евро

Источник:  Sport.esКомментарии

Попытки «Барселоны» подписать форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле пока не увенчались успехом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, «Барселона» предложила за игрока 130 миллионов евро. При этом 90 миллионов - непосредственно сумма трансфера, а еще 40 – бонусы за выступления игрока. «Боруссия» отказалась продавать футболиста.

Напомним, ранее нападающий пропустил тренировку и был временно отстранен «Боруссией» от тренировок и матчей. 20-летний Усман Дембеле провел за «Боруссию» 49 матчей, забил 10 мячей и сделал 21 голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает его в 33 миллиона евро.

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