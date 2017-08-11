Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Тренер-женщина может появиться в премьер-лиге уже в ближайшее время

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что ожидает в ближайшее время появления в премьер-лиге тренера-женщины.

«Лично я убежден, что это произойдет уже в ближайшее время, – приводит The Telegraph слова Венгера. – Через 10-15 лет станет необязательно быть футбольным специалистом, чтобы тренировать команду. В каждой команде будет так много ученых, что для руководства командой потребуется специалист по менеджменту, а не по футболу, потому что футбольные решения будут приниматься с помощью технологического анализа».

Напомним, 43-летняя Корин Диакр является тренером клуба французской лиги 2 «Клермон». В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом в матче с «Лестером»Сегодня состоится матч первого тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лестером». Букмекеры ставят на победу хозяев.«Арсенал» - «Лестер». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча первого тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лестером».АПЛ. 1-й тур. «Арсенал» - «Лестер» и другие матчиРезультаты матчей первого тура чемпионата Англии.Старт-АПЛ. Самое главное о начале английского сезонаСтарт-АПЛ. Самое главное о начале английского сезонаСезон английской премьер-лиги стартует 11 августа. Главные действующие лица те же.«Кристал Пэлас» арендовал Фосу-Менса у «МЮ»Защитник Тимоти Фосу-Менса перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футбол
Игорь Шалимов: Мы довольны результатом, но не очень понравилось, как нам забивали
Футбол
Олег Кононов: Не думаю, что мы в чем-то уступали «Краснодару» по игре
Футбол
«Милан» претендует на Ибрагимовича
Футбол
«Монако» требует от «ПСЖ» 200 миллионов евро за Мбаппе
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости