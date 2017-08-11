Арсен Венгер: Тренер-женщина может появиться в премьер-лиге уже в ближайшее время

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что ожидает в ближайшее время появления в премьер-лиге тренера-женщины.

«Лично я убежден, что это произойдет уже в ближайшее время, – приводит The Telegraph слова Венгера. – Через 10-15 лет станет необязательно быть футбольным специалистом, чтобы тренировать команду. В каждой команде будет так много ученых, что для руководства командой потребуется специалист по менеджменту, а не по футболу, потому что футбольные решения будут приниматься с помощью технологического анализа».

Напомним, 43-летняя Корин Диакр является тренером клуба французской лиги 2 «Клермон». В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате.