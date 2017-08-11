Андрей Канчельскис: Кокорин понимает, что если в этом году не проявит себя, то не сыграет на чемпионате мира

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

«Преображение Кокорина – это совокупность нескольких факторов. Во-первых, Манчини наконец-то нашел ему правильную позицию. В прошлом году Мирча Луческу и тренеры сборной использовали его на фланге атаки, где его КПД резко снижался. Мне интересно – тренеры общались с футболистом на эту тему или игнорировали его мнение по этому вопросу? Манчини узнал у Саши, где он хорошо себя чувствует, и поставил его чистым форвардом.

Во-вторых, Кокорин понимает, что если в этом году он не будет проявлять себя, то не сыграет на домашнем чемпионате мира. А такое бывает один раз в жизни. Вроде бы мелочи, но мелочей в футболе не бывают. Посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы он продолжал забивать. Это хорошо для нашей сборной, да и Кокорину важно доказать, что на его карьере рано поставили крест», – сказал Канчельскис в интервью «Известиям».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Кокорин забил четыре гола в пяти матчах премьер-лиги и один гол в двух матчах Лиги Европы.