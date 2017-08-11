Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Канчельскис: Кокорин понимает, что если в этом году не проявит себя, то не сыграет на чемпионате мира

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

«Преображение Кокорина – это совокупность нескольких факторов. Во-первых, Манчини наконец-то нашел ему правильную позицию. В прошлом году Мирча Луческу и тренеры сборной использовали его на фланге атаки, где его КПД резко снижался. Мне интересно – тренеры общались с футболистом на эту тему или игнорировали его мнение по этому вопросу? Манчини узнал у Саши, где он хорошо себя чувствует, и поставил его чистым форвардом.

Во-вторых, Кокорин понимает, что если в этом году он не будет проявлять себя, то не сыграет на домашнем чемпионате мира. А такое бывает один раз в жизни. Вроде бы мелочи, но мелочей в футболе не бывают. Посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы он продолжал забивать. Это хорошо для нашей сборной, да и Кокорину важно доказать, что на его карьере рано поставили крест», – сказал Канчельскис в интервью «Известиям».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Кокорин забил четыре гола в пяти матчах премьер-лиги и один гол в двух матчах Лиги Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко и Каррера убили двух зайцев. Три лучших тактических хода тураГончаренко и Каррера убили двух зайцев. Три лучших тактических хода тураВ пятом туре премьер-лиги главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и наставник «Спартака» Массимо Каррера дали понять, что уже думают о дерби.Игорь Шалимов: Мы довольны результатом, но не очень понравилось, как нам забивалиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Ахмата» в пятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.Олег Кононов: Не думаю, что мы в чем-то уступали «Краснодару» по игреГлавный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в пятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Василий Уткин: Пересмотрел перед сном гол Игнатьева, восхитился еще сильнее (видео)Спортивный комментатор Василий Уткин после матча пятого тура чемпионата России «Ахмат» - «Краснодар» (2:3) выразил восхищение голом форварда гостей Ивана Игнатьева.Агент Гарая прибыл в Валенсию на переговоры о переходе в «Спартак»«Спартак» и «Валенсия» продолжают переговоры о переходе в российский клуб защитнике Эсекиэля Гарая. Об этом сообщают испанские СМИ.
Футбол
Игорь Шалимов: Мы довольны результатом, но не очень понравилось, как нам забивали
Футбол
Олег Кононов: Не думаю, что мы в чем-то уступали «Краснодару» по игре
Футбол
«Милан» претендует на Ибрагимовича
Футбол
«Монако» требует от «ПСЖ» 200 миллионов евро за Мбаппе
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскисвсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости