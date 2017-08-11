Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Штайнох продолжит карьеру в «Югре»

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Защитник Мартин Штайнох перешел в «Югру». 26-летний игрок обороны подписал с клубом из Ханты-Мансийска контракт на один сезон.

Ранее Штайнох играл в КХЛ за «Слован». В 2012-2015 годах он провел в лиге 137 матчей, набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности «–35» и 160 минутах штрафа.

Предыдущие два года защитника провел в Чехии. Сначала он играл за «Пардубице», а в минувшем сезоне выступал за «Градец Кралове», с которым стал бронзовым призером чемпионата.

В составе сборной Словакии Штайнох играл на двух молодежных чемпионатах мира (2009, 2010). А в 2012 году вместе со «Слованом» стал чемпионом Словакии.

Штайнох стал третьим легионером «Югры». Ранее клуб подписал контракты с форвардами Вели-Мати Савинайненом (Финляндия) и Джереми Морином (США).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Денисов: Ставлю перед собой цель поехать на ОлимпиадуЗащитник магнитогорского «Металлурга» Денис Денисов заявил о своем желании пробиться в сборную России на Олимпийские игры в Пхенчхане.«Постоянно беру здесь люля-кебаб». Как живет в Сочи воспитанник СКА«Постоянно беру здесь люля-кебаб». Как живет в Сочи воспитанник СКАЭкс-игрок СКА Святослав Гребенщиков рассказал, как отдохнуть в Сочи и почему он выбрал клуб из курортного города.«Куньлунь» подписал контракт с канадцем ДжоуКанадский защитник Брэйден Джоу стал игроком ХК «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.Олег Капризов: Решение задержаться в ЦСКА приняли вместе с сыномОлег Капризов: Решение задержаться в ЦСКА приняли вместе с сыномОтец Кирилла Капризова прокомментировал для «Советского спорта» решение сына подписать с ЦСКА долгосрочный контракт.«Локомотив» обменял вратаря Красоткина в «Ладу»Голкипер Антон Красоткин перешел из «Локомотива» в «Ладу», в обмен ярославский клуб получит денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Футбол
«Арсенал» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги
Футбол
Андрей Канчельскис: Кокорин понимает, что если в этом году не проявит себя, то не сыграет на чемпионате мира
Футбол
Арсен Венгер: Тренер-женщина может появиться в премьер-лиге уже в ближайшее время
Футбол
«Боруссия» отказалась от предложения «Барселоны» продать Дембеле за 130 миллионов евро
все новости
Югра
Югракалендарьстатистика
Мартин Штайнох
Мартин Штайнохвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости