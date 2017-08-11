Штайнох продолжит карьеру в «Югре»
Защитник Мартин
Штайнох перешел в «Югру». 26-летний игрок обороны подписал с клубом из
Ханты-Мансийска контракт на один сезон.
Ранее Штайнох играл в КХЛ за «Слован». В 2012-2015 годах он провел в лиге 137 матчей, набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности «–35» и 160 минутах штрафа.
Предыдущие два года защитника провел в Чехии. Сначала он играл за «Пардубице», а в минувшем сезоне выступал за «Градец Кралове», с которым стал бронзовым призером чемпионата.
В составе сборной Словакии Штайнох играл на двух молодежных чемпионатах мира (2009, 2010). А в 2012 году вместе со «Слованом» стал чемпионом Словакии.
Штайнох стал третьим легионером «Югры». Ранее клуб подписал контракты с форвардами Вели-Мати Савинайненом (Финляндия) и Джереми Морином (США).