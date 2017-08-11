Штайнох продолжит карьеру в «Югре»

Защитник Мартин Штайнох перешел в «Югру». 26-летний игрок обороны подписал с клубом из Ханты-Мансийска контракт на один сезон.

Ранее Штайнох играл в КХЛ за «Слован». В 2012-2015 годах он провел в лиге 137 матчей, набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности «–35» и 160 минутах штрафа.

Предыдущие два года защитника провел в Чехии. Сначала он играл за «Пардубице», а в минувшем сезоне выступал за «Градец Кралове», с которым стал бронзовым призером чемпионата.

В составе сборной Словакии Штайнох играл на двух молодежных чемпионатах мира (2009, 2010). А в 2012 году вместе со «Слованом» стал чемпионом Словакии.

Штайнох стал третьим легионером «Югры». Ранее клуб подписал контракты с форвардами Вели-Мати Савинайненом (Финляндия) и Джереми Морином (США).