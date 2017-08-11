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«Арсенал» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес получил новое предложение от клуба о продлении контракта, сообщает Daily Mail.

«Арсенал» предлагает своему лидеру зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает Санчеса самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.

Ранее 28-летний чилиец отказался подписывать контракт, по которому его недельная зарплата составила бы 225 тысяч фунтов, а с учетом бонусов могла вырасти до 275 тысяч.

На Санчеса продолжают претендовать «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Однако «Арсенал» не собирается продавать игрока несмотря на то, что срок действия его контракта завершается в июне 2018 года, после чего игрок может покинуть клуб бесплатно.

Отметим, что Санчес пропустит стартовые матчи «канониров» в премьер-лиге. Сегодня полузащитник не сыграет дома с «Лестером», а 19 августа – в гостях со «Сток Сити».

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