«Арсенал» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги
Полузащитник «Арсенала»
Алексис Санчес получил новое предложение от клуба о продлении контракта,
сообщает Daily Mail.
«Арсенал» предлагает своему лидеру зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает Санчеса самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.
Ранее 28-летний чилиец отказался подписывать контракт, по которому его недельная зарплата составила бы 225 тысяч фунтов, а с учетом бонусов могла вырасти до 275 тысяч.
На Санчеса продолжают претендовать «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Однако «Арсенал» не собирается продавать игрока несмотря на то, что срок действия его контракта завершается в июне 2018 года, после чего игрок может покинуть клуб бесплатно.
Отметим, что Санчес пропустит стартовые матчи «канониров» в премьер-лиге. Сегодня полузащитник не сыграет дома с «Лестером», а 19 августа – в гостях со «Сток Сити».