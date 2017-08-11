Игроки «Тоттенхэма» поддержали Роуза, раскритиковавшего руководство клуба

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз получил поддержку со стороны своих партнеров после того, как публично раскритиковал руководство клуба, сообщает The Times.

Ранее на этой неделе 27-летний игрок сборной Англии выразил недовольство трансферной политикой «шпор» и уровнем зарплат в клубе.

Роуз может перейти в «Челси» до закрытия трансферного окна, если действующие чемпионы Англии выйдут на «Тоттенхэм» с конкретным предложением.

Также претендентом на Роуза остается «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы рассматривают вариант приобретения левого защитника в будущем.

Напомним, ранее другой фланговый игрок обороны «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Манчестер Сити» за 54 миллиона фунтов. При этом клуб не купил летом ни одного игрока.