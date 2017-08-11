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Игроки «Тоттенхэма» поддержали Роуза, раскритиковавшего руководство клуба

Источник:  The TimesКомментарии

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз получил поддержку со стороны своих партнеров после того, как публично раскритиковал руководство клуба, сообщает The Times.

Ранее на этой неделе 27-летний игрок сборной Англии выразил недовольство трансферной политикой «шпор» и уровнем зарплат в клубе.

Роуз может перейти в «Челси» до закрытия трансферного окна, если действующие чемпионы Англии выйдут на «Тоттенхэм» с конкретным предложением.

Также претендентом на Роуза остается «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы рассматривают вариант приобретения левого защитника в будущем.

Напомним, ранее другой фланговый игрок обороны «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Манчестер Сити» за 54 миллиона фунтов. При этом клуб не купил летом ни одного игрока.

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