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Жан-Мишель Ола: «Реал» вполне мог купить Мбаппе, но не стал делать этого

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола пообщался с представителями европейских клубов и констатирует общее недовольство политикой «ПСЖ».

«Все (представители европейских клубов – прим. ред.) боятся резкого роста трансферов и зарплат футболистов, – сказал в интервью L’Equipe Ола, участвовавший вчера в совещании ECA (Ассоциации европейских клубов). – Это не какие-то шкурные интересы, проблема глубже. Думаете, если бы «Реал» захотел купить Мбаппе, не нашел бы деньги на трансфер? Нашел бы, но там посчитали, что цена завышена.

Конечно, какой-то официальной оценки (политики «ПСЖ» на трансферном рынке – прим. ред.) не будет, но мы-то все общаемся между собой. Я видел, как Неймар прибыл в Сен-Тропе в окружении двадцати трех телохранителей. Люди улыбаются, но потом улыбок становится все меньше, потому что это вызывает раздражение народа, это вопрос социальный, политический».

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