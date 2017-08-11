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Денис Денисов: Ставлю перед собой цель поехать на Олимпиаду

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Денис Денисов заявил о своем желании пробиться в сборную России на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Правильно говорят, что пути в сборную никогда ни для кого не закрыты. Желание, силы и эмоции попасть в национальную команду на Олимпиаду у меня есть. Все будет зависеть от меня.

Да, я ставлю перед собой цель поехать на предстоящие Олимпийские игры, у меня всегда есть желание играть за национальную команду», – приводит ТАСС слова Денисова.
Напомним, 36-летний Денисов играл за сборную России на четырех чемпионатах мира. В 2012 и 2014 годах он вместе с командой выиграл золото, а в 2005 году – бронзу.

В минувшем сезоне Денисов не привлекался в национальную команду. В межсезонье защитник перешел из ЦСКА в «Металлург».

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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