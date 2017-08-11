«Фенербахче» хочет купить Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету попал в сферу интересов «Фенербахче».

По информации SporX, турецкий клуб готов купить португальца за 4 миллиона евро. Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.

Напомним, Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. За это время он провел 104 матча в РФПЛ и забил один гол.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Фенербахче» к полузащитнику «Зенита» Жулиано и нападающему Артему Дзюбе.

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