«Фенербахче» хочет купить Нету
Источник: Sporx.comКомментарии
Защитник «Зенита»
Луиш Нету попал в сферу интересов «Фенербахче».
По информации SporX, турецкий клуб готов купить португальца за 4 миллиона евро.
Transfermarkt.de оценивает
стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.
Напомним, Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. За это время он провел 104 матча в РФПЛ и забил один гол.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Фенербахче» к полузащитнику «Зенита» Жулиано и нападающему Артему Дзюбе.
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