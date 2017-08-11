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Ивченко ушел в отставку с поста главного тренера «Тюмени»

Источник:  ФК «Тюмень»Комментарии

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко покинул клуб. Контракт 65-летнего специалиста с «Тюменью» расторгнут по обоюдному решению сторон.

Ивченко возглавил команду летом 2015 года. Под его руководством черно-белые занимали восьмое (2015/2016) и девятое (2016/2017) места в первенстве ФНЛ.

Однако в семи турах нового чемпионата команда не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место в турнире.

Ранее Ивченко тренировал «Иртыш», «Рубин-ТАН» (Казань), «Луч», «Газовик-Газпром», «Металлург-Кузбасс», «Ладу», «Металлург» (Красноярск) и «Зенит» (Ижевск).

Кроме того, вместе с клубом «Сур» Ивченко выигрывал чемпионат и Кубок Омана.

Готовить «Тюмень» к матчу 8-го тура ФНЛ с «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода будет исполняющий обязанности главного тренера Евгений Маслов.

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