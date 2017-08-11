«Локомотив» предложил семь миллионов за Салу
Источник: L'EquipeКомментарии
Форвард «Нанта»
Эмилиано Сала интересен «Локомотиву». По информации L’Equipe, обладатели Кубка России предложили за 26-летнего
аргентинца около семи миллионов евро.
Сала начал третий сезон в составе «Нанта», а в двух предыдущих он становился лучшим бомбардиром команды. В 34 матчах лиги 1 в прошлом сезоне форвард забил 12 голов и сделал шесть голевых передач.
Сала дебютировал на профессиональном уровне в составе «Бордо» в 2012 году, после этого уходил в аренду «Орлеан», «Ньор» и «Кан». Всего на счету Салы 24 гола в 90 матчах лиги 1.
В 2015 году «Нант» купил форварда за 1,08 миллиона евро и подписал с ним пятилетний контракт.
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