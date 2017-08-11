«Рома» рассматривает Промеса в качестве альтернативы Марезу
Источник: Il Messaggero.itКомментарии
Полузащитник «Спартака»
Квинси Промес входит в список игроков, которые «Рома» будет рассматривать, если
сорвется переход Рияда Мареза из «Лестера», сообщает Il Messaggero.it.
Вице-чемпионы Италии продолжают переговоры с английским клубом, однако стороны не могут договориться о трансферной стоимости. При этом в «Лестере» знают, что Марез хочет покинуть клуб.
Если переговоры затянутся, «Рома» будет рассматривать других кандидатов в атакующую линию. Среди них Промес, а также форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади и полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди.
Напомним, контракт Промеса со «Спартаком» действует до 2021 года. Прописанная в нем сумма отступных составляет 30 миллионов евро.
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